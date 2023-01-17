انهيار أرضي يسبب اضطرابات في قطارات لندن

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ووقع الانهيار الأرضي الذي بلغ 44 مترا على الجسر الذي يقع شمال شرق محطة هوك فى هامبشاير، على الخط الممتد من لندن إلى باسينجستوك.وتسبب الانهيار في توقف الحركة في اثنين من خطوط السكك الحديدية الأربعة، ويتم تخصيص المسارين المتبقيين للقطارات المتجهة إلى لندن فقط.
ونصحت شركة «ساوث ويسترن» للسكك الحديدية العملاء إلى التحقق من رحلاتهم قبل السفر، والبحث عن طرق سفر بديلة من وإلى جنوب أو غرب باسينجستوك إلى لندن.
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