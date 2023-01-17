شكرا لقرائتكم خبر أوغلو يتهم أمريكا بالانحياز إلى اليونان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس، الولايات المتحدة بعدم التوازن في تعاملها مع تركيا واليونان.

وقال تشاووش أوغلو - خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيرته للبوسنة والهرسك، بيسيرا توركوفيتش، نقلته وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء- إن الولايات المتحدة كانت لديها سياسة توازن في علاقاتها مع تركيا واليونان، لكنها بدأت تحيد عن تلك السياسة.

وشدد الوزير التركي على أنه يتعين على دولة حليفة مثل الولايات المتحدة مراعاة تلك التوازنات، وأشار إلى أنه يتم استكمال المفاوضات بشأن شراء تركيا مقاتلات «إف16-» مع الإدارة الأمريكية، منوها بأن الكرة الآن في ملعب الكونجرس الأمريكي.

وقال، إنه سيتم عقد الاجتماع الثاني على المستوى الوزاري للآلية الاستراتيجية بين البلدين، خلال لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن، غدا (الأربعاء).