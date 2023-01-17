أوغلو يتهم أمريكا بالانحياز إلى اليونان

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وقال تشاووش أوغلو - خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيرته للبوسنة والهرسك، بيسيرا توركوفيتش، نقلته وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء- إن الولايات المتحدة كانت لديها سياسة توازن في علاقاتها مع تركيا واليونان، لكنها بدأت تحيد عن تلك السياسة.وشدد الوزير التركي على أنه يتعين على دولة حليفة مثل الولايات المتحدة مراعاة تلك التوازنات، وأشار إلى أنه يتم استكمال المفاوضات بشأن شراء تركيا مقاتلات «إف16-» مع الإدارة الأمريكية، منوها بأن الكرة الآن في ملعب الكونجرس الأمريكي.
وقال، إنه سيتم عقد الاجتماع الثاني على المستوى الوزاري للآلية الاستراتيجية بين البلدين، خلال لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن، غدا (الأربعاء).
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