وزيرة ألمانية تبحث مقاضاة بوتين

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والتقت رئيس المحكمة بيوتر هوفمانسكي، ثم المدعي العام كريم خان، قبل أن تلقي كلمة أمام أكاديمية لاهاي للقانون الدولي.ودرست الوزيرة القانون الدولي، من بين أمور أخرى، لكنها لم تكمل الدكتوراه في هذا المجال.
وفي حالة العدوان (أي الحرب العدوانية التي أمر بها بوتين)، لا يمكن للمحكمة اتخاذ إجراء، من بين أمور أخرى، لأن روسيا ليست دولةً عضوا في المحكمة.
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