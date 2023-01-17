المملكة تدين هجوم هيران الصومالية الإرهابي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت المملكة ممثلة في وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من مبنى إداري في منطقة هيران في جمهورية الصومال الفيدرالية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وأكدت الوزارة موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب الصومال الشقيق. من جهة أخرى، عثرت أجهزة الأمن الصومالية اليوم، على مخبأ يحتوي على عبوات ناسفة وقنابل يدوية وكمية من الذخيرة بأحد المنازل بمديرية حي طركينلي بالعاصمة مقديشو. من جهة أخرى، عثرت أجهزة الأمن الصومالية اليوم، على مخبأ يحتوي على عبوات ناسفة وقنابل يدوية وكمية من الذخيرة بأحد المنازل بمديرية حي طركينلي بالعاصمة مقديشو. واعتقلت الأجهزة الأمنية امرأة يشتبه في صلتها بحركة الشباب الإرهابية.

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