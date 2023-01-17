شكرا لقرائتكم خبر اجتماعات سرت تمهد لخروج المرتزقة من ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، أمس، اجتماعاتها التي انطلقت قبل يومين في مدينة سرت، مع مراقبي وقف إطلاق النار المحليين والدوليين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ممثلة في رئيسها عبدالله باتيلي.

وعقب الاجتماع، عقد باتيلي مؤتمرا صحفيا من سرت، تحدث فيه عن لقائه أعضاء اللجنة والمراقبين، وبحث إمكانية استكمالهم أعمالهم من سرت، كاشفا عن اجتماعات مرتقبة للجنة للدفع بملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

وطالب باتيلي المجتمع الدولي والحكومة الليبية بدعم اللجنة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أهمية عمل اللجنة والاحتياج العاجل لها، وقال: «أعضاء اللجنة العسكرية يقومون بعمل بطولي، وقد لمسنا فيهم العزم والالتزام للعمل نحو السلام والاستقرار في ليبيا، وما شهدناه في عمل اللجنة يؤكد أن القوات المسلحة في ليبيا مستعدة لدعم العملية السياسية، وقد اتخذنا قرارات مهمة خلال اجتماعات سرت بخصوص ملف المرتزقة للمضي قدما في تنفيذها مع دول الجوار».

وأضاف قائلا: «لو كان لدى السياسيين مثل هذا العزم والمثابرة، لتم حل الأزمة الليبية منذ فترة، وعليهم أن يتحلوا بحس المسؤولية تجاه شعبهم وبلدهم، كما أن من واجب الحكومة دعم خروج المرتزقة والقوات الأجنبية».

وتأسست اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) كنتيجة لمؤتمر برلين الأول حول ليبيا سنة 2020، لتسهيل الحوار بين الجانبين والعمل لحل سلمي للنزاع في ليبيا، وشاركت اللجنة في مفاوضات بشأن اتفاقيات وقف إطلاق النار ، وتبادل الأسرى ، وغيرها من إجراءات بناء الثقة، كما شاركت في الجهود المبذولة لتوحيد القوات المسلحة الليبية تحت هيكل قيادة واحد.

وباستثناء المحافظة على وقف إطلاق النار في البلاد، وتبادل بعض الأسرى بين الجانبين، جرى آخرها الشهر الماضي، لم تنجح اللجنة في أهم تحدياتها الخاصة بتوحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

تشكيل لجنة (5+5):

