البرهان: ليس من قيمنا إرسال مرتزقة لدول الجوار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الاتهامات غير الموضوعية من بعض الجهات للقوات المسلحة بتجنيد مرتزقة لزعزعة استقرار بعض دول الجوار. وأكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية أن ذلك ليس من شيم القوات المسلحة، وإنما هي قوات مستوفية للمعايير الاحترافية وينبغي ألا تكون هدفا للمكايدات السياسية من بعض الجهات. جاء ذلك خلال افتتاح البرهان مقر قيادة منطقة النيل الأزرق العسكرية بجانب أسواق المؤسسة التعاونية الوطنية بقيادة الفرقة الرابعة مشاة وحضور مراسم توقيع الاتفاق الإطاري للتعايش السلمي بين مكونات إقليم ولاية النيل الأزرق. جاء ذلك خلال افتتاح البرهان مقر قيادة منطقة النيل الأزرق العسكرية بجانب أسواق المؤسسة التعاونية الوطنية بقيادة الفرقة الرابعة مشاة وحضور مراسم توقيع الاتفاق الإطاري للتعايش السلمي بين مكونات إقليم ولاية النيل الأزرق.

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