قسائم سعودية تبهج السوريين والفلسطينيين واللبنانيين

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ووزع المركز أمس الأول 1046 قسيمة شرائية تمكن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفادت منها الأسر اللاجئة السورية والفلسطينية.ومن جهتها، قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة خدماتها العلاجية لـ 136.768 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، حيث راجع عيادات الطب العام 47.829 شخصا، وعيادات الأطفال 22.615 طفلا، كما استقبلت عيادة النساء والولادة 13.846 امرأة، فيما تلقى 8.474 لاجئا سوريا العلاج في عيادة الباطنية، وراجع عيادتي الأسنان 6.217 مراجعا كما راجع عيادة الأنف والأذن والحنجرة 6.442.
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