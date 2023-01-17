قمة ثلاثية بالقاهرة لمواجهة العدوان الإسرائيلي على فلسطين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعقد في القاهرة اليوم الثلاثاء قمة ثلاثية تجمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، إضافة إلى مسؤولي الجامعة العربية.

وأكد سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح أن التحرك الثلاثي يهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وقال في بيان، بأن قمة ثلاثية ستجمع الدول الثلاث في العاصمة المصرية القاهرة، تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية وتنسيق المواقف ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967.

وأوضح أن القادة الثلاثة سيبحثون مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على مزيد من قوانين التمييز العنصري ضد الفلسطينيين.

وقال في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في رام الله، «إن قوانين الكنيست الأخيرة تهدف إلى تكريس الاحتلال والضم ونزع الشرعية عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار خصوصا إلى مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على تمديد سريان قانون الطوارئ الذي من شأنه تعزيز منظومة الاستعمار العسكري والعنصري، والأبرتهايد، ويشكل محاولة لتشريع الضم التدريجي للضفة الغربية. كما لفت إلى مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى، على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى الفلسطينيين في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان.

وعبر أشتية عن إدانة مجلس الوزراء الفلسطيني، محاولات الحكومة الإسرائيلية الجديدة، تسليم المستوطنين مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، والاستيلاء على70 منزلا ومحلا تجاريا في البلدة القديمة من الخليل في إطار الحرب المفتوحة والممنهجة على الوجود الفلسطيني.