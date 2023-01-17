تونس توقف 15 متورطا بالشغب

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وقال مصدر قضائي لإذاعة «شمس اف ام» الخاصة، «إن النيابة العامة احتفظت بـ 15 شابا من بينهم قاصران في مناطق مختلفة في القصرين، لتورطهم في أعمال شغب وعمليات كر وفر مع قوات الأمن».وأشار المصدر إلى اثنين من المتحفظ عليهم، أحدهما قام بتحريض الشبان، والثاني من أجل بيعهم البنزين لاستعماله في صناعة قوارير المولوتوف.
وأفادت الإذاعة بأن الشبان المحتجين أغلقوا الشوارع الرئيسة بحي الزهور والنور وأحد شوارع معتمدية سبيطلة ومعتمدية فريانة وأشعلوا العجلات المطاطية كما رشقوا قوات الأمن بالحجارة والمواد الصلبة وقوارير المولوتوف.
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