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تونس توقف 15 متورطا بالشغب

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- بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت السلطات القضائية التونسية 15 شابا إثر مناوشات ليلية مع قوات الأمن شهدتها مدينة القصرين أمس.

وقال مصدر قضائي لإذاعة «شمس اف ام» الخاصة، «إن النيابة العامة احتفظت بـ 15 شابا من بينهم قاصران في مناطق مختلفة في القصرين، لتورطهم في أعمال شغب وعمليات كر وفر مع قوات الأمن».

وأشار المصدر إلى اثنين من المتحفظ عليهم، أحدهما قام بتحريض الشبان، والثاني من أجل بيعهم البنزين لاستعماله في صناعة قوارير المولوتوف.

وأفادت الإذاعة بأن الشبان المحتجين أغلقوا الشوارع الرئيسة بحي الزهور والنور وأحد شوارع معتمدية سبيطلة ومعتمدية فريانة وأشعلوا العجلات المطاطية كما رشقوا قوات الأمن بالحجارة والمواد الصلبة وقوارير المولوتوف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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