شكرا لقرائتكم خبر الرئاسي اليمني للاتحاد الأوروبي: كفاكم صمتا على الاعتداءات الحوثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة أمس الاتحاد الأوروبي بخطوات عملية لوقف تهديدات ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، وقال في بيان نشره عبر صفحته على «فيس بوك»، إنه بحث مع السفير الأوروبي لدى اليمن جابرييل مونويرا فينيالس «مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، وتداعيات الاعتداءات الحوثية المتكررة على المنشآت النفطية وتهديد حركة الملاحة الدولية على كافة الأصعدة».

وأشاد العرادة ، خلال اللقاء بـ«المواقف الأوروبية الثابتة تجاه الشعب اليمني ودعم تطلعات اليمنيين في استعادة مؤسسات دولتهم المختطفة»، مشددا على ضرورة «ترجمة تلك المواقف الإيجابية بخطوات أكثر عملية تسهم بالضغط على ميليشيات الحوثي لوقف تصعيدها الميداني المستمر وما تسببت فيه من أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميا».

ودعا المجتمع الدولي إلى أن يكون له خيارات أخرى للتعامل مع جماعة الحوثي التي قال «إنها تصر على زعزعة الأمن والاستقرار والسلم الدوليين»، وشدد العرادة على دعم مجلس القيادة الرئاسي لجهود الاتحاد الأوروبي والتعاطي الإيجابي مع مقترحات تجديد الهدنة الإنسانية.

بالتواكب، وصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج أمس، إلى العاصمة صنعاء ، قادما من الأردن، للتباحث مع قيادة الميليشيات حول تطورات أزمة اليمن، والزيارة هي الأولى التي يقوم بها منذ مطلع العام الجاري، بهدف حث الجماعة على تجديد الهدنة في البلاد، والدفع بمسار الحل السياسي للأزمة.

وتأتي زيارة المبعوث الأممي بالتزامن مع عقد مجلس الأمن الدولي جلسة في مجلس الأمن الدولي، حول تطورات أزمة اليمن عسكريا وإنسانيا، حيث قدم جروندبرج، من صنعاء عبر دائرة تلفزيونية، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي تتناول مستجدات أزمة اليمن وسبل مواجهة الأزمة.

وتأتي زيارة المبعوث الأممي بعد أن انتهت في بداية أكتوبر 2022 الهدنة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي والتي استمرت ستة أشهر، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن عرقلة تمديدها.

وبسبب تعثر تمديد الهدنة، عاد التصعيد العسكري مجددا بين القوات الشرعية والجماعة الانقلابية، وسط مساع دولية وأممية متكررة لوقف إطلاق النار في اليمن التي تشهد حربا منذ نحو ثماني سنوات خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

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