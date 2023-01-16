شكرا لقرائتكم خبر عن موقف كلوب من الرحيل عن ليفربول.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة، حول إقتراب رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن صفوف الريدز خلال الفترة المقبلة.

كلوب لا يفكر في مغادرة ليفربول

وكشفت تقارير صحفية بريطانية عبر شبكة سكاي سبورتس، العالمية، عن موقف كلوب من الرحيل عن النادي الإنجليزي في الوقت الحالي بسبب سوء النتائج التي يقدمها الفريق في الفترة الأخيرة.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، على أنه لم يتغير شيء بشأن مستقبل كلوب مع ليفربول، حيث أن المدرب الألماني لا يفكر في مسألة الاستقالة من منصبه كمدرب لـ ليفربول، ولا يزال يحظى بالدعم الكامل من قِبل مسؤولي النادي.

وأشارت التقارير إلى أن مسئولي ليفربول يدركون أن الموسم الحالي للفريق ضعيف، مع العلم أنهم لا ينوون إبرام أي صفقات في موسم الانتقالات الشتوي، بعد ضم الهولندي كودي جاكبو.

وأوضحت أن تركيز إدارة ليفربول ينصب بنسبة 100 % على حسم صفقة لاعب وسط بوروسيا دورتموند، جود بيلينجهام، في الصيف المقبل.

والجدير بالذكر أن فريق ليفربول، يعاني من النتائج السيئة والأداء الضعيف، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل حاليًا المركز التاسع برصيد 28 نقطة فقط.