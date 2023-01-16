شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة النواب تناقش طلب إحاطة نائبة بالتنسيقية عن خطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، برئاسة درية شرف الدين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الدور التوعوي لمؤسسات الدولة الإعلامية والثقافية، بمخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية.

وطالبت النائبة أميرة العادلي خلال اجتماع اللجنة، بضرورة تشخيص الأزمة على أرض الواقع، من خلال دراسات وإحصاءات علمية تمهيدا لإيجاد الحل المناسب.

وسألت النائبة خلال الاجتماع عن الإحصاءات الدقيقة التي يمكن من خلالها تشخيص المشكلة، وقياس أثر تطبيق الحلول على الأرض، مشددة على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع الحلول المناسبة.

وقالت النائبة أميرة العادلي: "نحتاج دراسات حول تأثير الألعاب الإلكترونية للأطفال، وكيف تؤدي إلى عزلة اجتماعية داخل الأسرة واضطرابات سلوكية، تظهر في الممارسات العنيفة للأطفال، أو غيرها الآثار و التداعيات النفسية السلبية.

وسألت النائبة أميرة العادلي عن دور وزارة التربية و التعليم في هذا السياق، مشددة على ضرورة تطوير المناهج للتعامل مع المخاطر المحتملة، كما أشارت إلى أن بعض المنصات تروج على سبيل المثال للمثلية الجنسية، الأمر الذي قد يضر بالأجيال القادمة.

وحذرت النائبة أميرة العادلي من غياب التنسيق بين الوزارات، موضحة أن التنسيق ضرورة لمواجهة السلبيات و تطبيق حلول على أرض الواقع ، كما طالبت لجنة النائبة الثقافة و الإعلام بمتابعة هذا الملف بشكل مستمر.

وأكدت درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة و الإعلام أنه سيتم متابعة هذا الملف بعد شهر من الآن ، موضحة أنه ملف مهم و يمس قطاع كبير داخل المجتمع ، مشددة على ضرورة التنسيق مع كافة الوزارات المعنية اثناء تطبيق الحلول .

و قال عمرو الدسوقي الشريف مدير عام الادارة العامة للانشطة الثقافية و الفنية و الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم: "لابد من تكاتف الجهود التوعوية بخطر الألعاب الإلكترونية ، مشيرا لعقد ندوات توعية للطلاب و لقاءات وورش عمل ، بخلاف تخصيص يوم لممارسة الانشطة مثل العروض المسرحية من خلال مبادرة احياء المسرح المدرسي ".

و أكد د محمد فوزي السودة أمين عام الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية على ضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية للتوعية ،و مكافحة المخاطر المحتملة سواء كانت نفسية أو سلوكية أو صحية ، كما حذر مما اسماه خطورة ادمان الانترنت .

و قال د حسام عبد الغفّار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ، لا يوجد دراسات الآن عن استخدامات الألعاب الإلكترونية ، و أضاف " لابد من الاهتمام بهذه الدراسات العلمية حتى يتم تنفيذ الحلول بشكل مؤسسي من خلال التنسيق بين وزارات التعليم و الصحة و غيرها .

و قالت نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة و الأمومة ، الحلول تتطلب تنسيق كامل بين وزارات التعليم و الصحة الاتصالات ، و الهيئة الوطنية للاعلام

للوصول لتحرك و حلول مستدامة و لمواجهة الآثار المحتملة ، و أضافت الأمر يعبر عن ظاهرة خطيرة و لابد من الشراكة مع المجتمع المدني لحل المشكلة .

و من جانبه قال د عادل عبد الغفّار المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي، لدينا

٣,٥ مليون طالب في الجامعات و المعاهد

و نسعى دائما لرفع الوعي بشكل علمي ، و الطلاب يدرسون القضايا المجتمعية الهامة مثل القضية السكانية ، و التربية الاعلامية الرقمية ، حروب الاجيال و الشائعات و الحروب النفسية ، و استخدام الانترنت بشكل رشيد ، و مواجهة ادمان الانترنت و تطوير الحد من الظواهر السلبية

و قال زياد عبد التواب رئيس لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الاعلى للثقافة ، نحتاج استراتيجة وطنية شاملة للاستخدام الآمن و المفيد للانترنت و تحديد المخاطر المحتملة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية .

و أشار صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الألعاب تسلب عقول الاطفال ، و أن وسائل الإعلام تلعب دور كبير لرفع الوعي ، مشيرا إلى أنه لابدمن تنفيذ توصية التحكم الابوي في الانترنت ، بما يقلل المدة الزمنية التي يقضيها الاطفال على وسائل التواصل و غيرها من المنصات .

و طالب ممثل وزارة الاتصالات بضرورة التكاتف المجتمعي لتحقيق التوعية بالألعاب الإلكترونية والاستفادة من التطبيقات الابوية ، وأكد ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أهمية الجهود المشتركة لتحقيق التوعية بالالعاب الالكترونية ، مشيرا إلي أن هناك تعاون مع وزاره التربيه والتعليم في توعيه الطلاب و المدرسين في كافه المراحل التعليمية كما أن هناك تعاون مع الجامعات في وضع مناهج لتخصص الأمن السيبراني، بالإضافة إلي التعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة في وضع استراتيجية لحماية الاطفال علي شبكة الانترنت.

واوضح اهمية الاستفادة من التطبيقات الابوية لمساعدة الاسرة في متابعة استخدام الاطفال للانترنت وحمايتهم طبقا لكود الطفل الذي تم اعتماده من المجلس الاعلى للاعلام.

و من جانبه قال نادر مصطفى و كيل لجنة الثقافة و الاعلام بمجلس النواب ، و عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين ، أن المناقشات داخل اللجنة القت الضوء على عدد من القضايا الهامة مثل التربية الاعلامية الرقمية .

و أضاف: "نحن في حاجة ماسة لمناقشة الأمر من خلال المتخصصين، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى أهمية دور المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام من خلال مدونات السلوك الخاصة بالطفل ، و ضوابط و اخلاقيات التعامل .

كما أشار لدور المجلس كمنظم و شدد على أهمية التنسيق مع كافة الوزارات المعنية و التنسيق و التفاعل بين الجهات بما يواجه المخاطر المحتملة ، كما اشاد بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في احياء المسرح المدرسي ، و اختتم قائلا " الامر يتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية كاملة .