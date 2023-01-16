شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصي بزيادة القدرة التصديرية من الخيول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الاحاطة المقدم من النائبة سكينة سلامه، بشأن إجراءات تسجيل المغذيات والأسمدة العضوية والمنشأت المنتجة لها لدي وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى.

وقالت الدكتورة مايسة لطفى مدير المعمل المركزى للزراعة العضوية، إنه تم إصدار القانون رقم 12 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بشأن الزراعة العضوية وهو المحدد لاجراءات تسجيل المنتجات العضوية أما بالنسبة لتحديد رسوم التسجيل فهى معروضة على مجلس الوزراء وسوف يصدر قرار بتحديدها خلال الأيام المقبلة.

وأوصت اللجنة بسرعة تفعيل قانون الزراعات العضوية واللائحة التنفيذية الخاصة به بإصدار اللائحة المالية لتيسير تسجيل المنتجات العضوية والمنشآت العاملة فى هذا المجال.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نرمين بدراوى، بشأن عدم توفير هيئة الخدمات البيطرية الضمانات التشريعية المطلوبة لفتح تصدير الخيول العربية الى الدول العربية.

وأكدت النائبة أن محطة الزهراء من أهم محطات تربية الخيول فى العالم العربى والأوروبى، مشيرة إلي أن عدم فتح باب تصدير الخيول العربية إلى الدول العربية يهدر على الدولة المصرية مبالغ طائلة.

وأوصت اللجنة بالاسراع فى الانتهاء من منشآت محطة الزهراء الجديدة للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة، للقيام بدورها فى الحفاظ على الخيول العربية وتنظيم تصديرها، وأنها تمثل تنمية سياحة لمهرجانات الخيول العربية، كما أوصت بزيادة القدرة التصديرية من الخيول العربية الأصيلة إلى الدول العربية والأوروبية.

وأكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى، أهمية ذلك القطاع و أهمية إنشاء محطة عالمية لتربية الخيول والارتقاء بها واستعادة الريادة المصرية في الخيول العربية.