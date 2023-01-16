الحركة الوطنية: الحوار الوطنى نقاش حر ونقلة نوعية للحياة السياسية

قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني خلال الأيام القادمة، يمثل نقلة نوعية للحياة السياسية، خاصة وأنه سيتم طرح كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في حوار حر ليس به محاذير أو تقييد، الأمر الذي يؤكد أن مصر مقبلة على مرحلة جديدة ونقطة فارقة تعد بمثابة ميلاد حقيقي للجمهورية الجديدة التي تسع الجميع.

وذكر اللواء رؤوف في بيان للحزب، أن جلسات الحوار ستساهم بشكل مباشر في بناء وصناعة كوادر سياسية، قادرة أن تثري التجربة الديمقراطية والحزبية خاصة وان الدعوة جاءت من قبل رئيس الجمهورية الامر الذي جعلنا امام تجربه ملهمة ذات ابعاد وطنية يتم خلالها تبادل الرؤوي والأفكار بين كافة اطياف ومكونات المجتمع المصري , سواء احزاب سياسية، أو منظمات المجتمع المدني، أو الحقوقيين أو غيرهم، لتكون الخطوة بمثابة حلقة جديدة من سلسلة حوارية طويلة يشارك فيها الجميع .

وأضاف رئيس الحركة الوطنية أن أهمية الحوار تكمن ايضا في انه سيضم كل فئات الشعب المصري مهما اختلفت انتماءاتهم لان الاختلاف سنه كونية ولكن الحوار سوف يصل بنا الي حلول مرضية في القضايا والمشكلات العامة التي تهم المواطن وتواجه الوطن ، ومن خلال هذا الحوار الوطنى المثمر سيتم ايضا تبادل الآراء والنقاش بين جميع فصائل وأطياف الشعب وذلك من أجل بلوغ الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال النقاش الوطني والحوار المثمر.