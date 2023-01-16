وزارة الدفاع الروسية تعلن اعترض طائرة تابعة للقوات الألمانية فوق بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية –اليوم الاثنين- أن إحدى مقاتلات الجيش الروسي اعترضت طائرة تابعة للقوات الألمانية فوق بحر البلطيق، وأن الأخيرة ابتعدت عن حدود روسيا من دون وقوع اشتباك.



ووفقا لوكالة تاس الروسية الرسمية، رصدت القوات الروسية طائرة تابعة للقوات الجوية الألمانية من طراز "بي-3 سي أوريون" (P-3C Orion) فوق بحر البلطيق بالقرب من حدود الدولة الروسية، فانطلقت مقاتلة من طراز "سوخوي 27" (Su-27) تابعة لأسطول البلطيق الروسي، وذلك لمنعها من عبور حدود الدولة.



وبحسب الوكالة، نجحت الطائرة الروسية في مرافقة الطائرة الألمانية حتى ابتعدت عن حدود الدولة الروسية من دون انتهاك حدود الدولة.



وشدد مركز التحكم بالدفاع الوطني الروسي على أن الطلعة الجوية تمت في ظل الالتزام الصارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، ومن دون عبور مسارات الملاحة الجوية أو الاقتراب الخطير من طائرة أجنبية.



ويجدر بالذكر أن الطائرة "بي-3 سي أوريون" هي طائرة دورية ومراقبة ومضادة للغواصات، تعمل بأربعة محركات دفع توربيني، وهي من صناعة شركة لوكهيد مارتن الأميركية.



(وكالات)