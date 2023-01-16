شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. صلاح ينتقل إلى نادي مفاجئ فى الإنتقالات الصيفية المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، حول إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن ليفربول فى نهاية الموسم الجاري، حيث أكد أكثر من مصدر قريب من اللاعب أنه غير سعيد بتجربته هذا الموسم مع الريدز، فى ظل تراجع النتائج والإبتعاد عن منصات التتويج.

وألتقطت بعض الصور للاعب المصري محمد صلاح لتواجده فى أحدي الكافيهات مع ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان، الشئ الذي قد يوحي إلى إنتقال اللاعب إلى صفوف الفريق الباريسي فى الموسم القادم، تحسبًا لإمكانية عدم تجديد ميسي تعاقده مع الفريق الفرنسي.

وتشير كافة التوقعات أن رحيل صلاح إلى باريس وارد بقوة فى الفترة المقبلة، حيث يري مسئولي الفريق الفرنسي أن النجم المصري سيكون أفضل بديل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي على الأرجح لن يجدد تعاقده مع الفريق.



أسباب تدفع صلاح إلى الرحيل عن الليفر

وأكدت بعض التقارير أن الوضع الحالي لليفربول سيكون السبب الرئيسي وراء رحيل صلاح عن الفريق الإنجليزي، الشئ الذي يجعله ليس قادرًا على مواصلة العطاء فى الفترة المقبلة مع" الريدز"، خاصة أته لن يحقق أي أرقامًا قياسية جديدة فى البيرميرليج حال بقائه.



الخليفي يصر على ضم صلاح

ويري الخليفي أن صلاح يمتلك لإمكانيات فنية مميزة، كما أن التعاقد معه سيعد إضافة قوية للفريق، الأمر الذي سيجعله يقاتل من اجل إتمام هذه الصفقة، والتى ستعد هدفًا لكثير من الأندية، فى حالة إذا ما قرر بشكل نهائي الرحيل.