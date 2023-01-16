شكرا لقرائتكم خبر عن شباب النواب: 700 مليار دولار حجم الاستثمار الرياضى عالميا ونعانى فى مصر من تطبيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن حجم الاستثمار الرياضي على مستوي العالم بلغ 700 مليار دولار، متابعًا:" قمنا في قانون الرياضة الذي يجري التعديل عليه باستحداث باب للاستثمار، وذلك لتمكين الأندية ورفع العبء المالي عن كاهل الدولة، ولكن لم يتم توفير المناخ الملائم لتفعيل الاستثمار بشكل حقيقي .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لاستكمال جلسات الحوار المجتمعي حول تعديلات قانون الرياضة.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن الأندية الجماهيرية تواجه مشاكل كبيرة في موضوع التمويل، فنجد أندية كبيرة على سبيل المثال لا الحصر مثل الإسماعيلي والمصرى والاتحاد السكندرى، يواجهون مشاكل مالية كبيرة .

وأوضح أن عقد لجنة الشباب والرياضة لجلسات الاستماع يأتي في إطار حرص اللجنة على دعوة المتخصصين والفنيين البارزين وذوي الخبرة والتخصص وذلك للاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم والاستعانة بما لديهم من معلومات وبيانات لاستكمال أوجه النقص أو القصور في التشريع المعروض (إن وجدت) وفي جعل أحكامه محققة على أكمل وجه لأهدافه ومتفقة مع ما يقرره الدستور.