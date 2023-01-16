شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تعلن انعقادها الدائم لإنهاء أزمة مكاتب التصديقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب كريم درويش، انعقادها الدائم لحين إنهاء جميع الأزمات المتعلقة بمكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية.

واستعرض النائب كريم درويش رد وزارة الخارجية علي توصيات اللجنة بشأن مكاتب تصديقات الإسكندرية والبحيرة والدقهلية والبحر الأحمر، مضيفا :" السفير حاتم الألفي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات أفاد اللجنة أنه بشأن محافظة البحيرة حالياً في المرحلة الأخيرة من تدريب المرشحين للعمل بالمكتب بنظام الندب ووزارة الخارجية في انتظار انتهاء الإصلاحات في المكتب لاستلام الموظفين عملهم.

وبشان محافظة الإسكندرية، أوضح "درويش" أن وزارة الخارجية أكدت استجابت محافظة الإسكندرية من أسبوع جزئياً لطلب وزارة الخارجية بموافاة الوزارة بأسماء 6 موظفين للندب إلى وزارة الخارجية من بين 12 موظفا طلبتهم الوزارة ووعدوا بتوفير الـ6 الآخرين في فترة لاحقة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الندب على أن يتم إلحاقهم بمكاتب الإسكندرية فور انتهاء هذه الإجراءات وبعد حصولهم على التدريب اللازم مع إعطاء اهتمام خاص لمكاتب الإسكندرية سعياً لحل مشكلة تكدس المواطنين في أسرع وقت ممكن.

وتابع "دوريش" أما بشأن محافظة الدقهلية فقد تم معاينة المكتب الجديد بالمنصورة من قبل وزارة الخارجية وجاري موافاة المحافظة بملاحظات الوزارة عليه، كما أنه جاري إنهاء إجراءات ندب الموظفين المقترحين من قبل المحافظة للانضمام إلى المكتب المشار إليه، مع إعطاء هذا الموضوع اهتمام خاص وأولوية لدى وزارة الخارجية،مضيفا :" وأخيرا بشأن محافظة البحر الأحمر، فوفقا لرد وزارة الخارجية فإنه جاري حالياً النظر في طلب لجنة العلاقات الخارجية بتوفير مكتب تصديقات في مدينة الغردقة في ضوء الأولويات التي لدى الوزارة فيما يتعلق بدعم وتطوير مكاتب التصديقات على مستوى".

وقال "درويش" اللجنة ستظل فى انعقاد دائم لحين إنهاء هذه الأزمة، مضيفا :" لن نتنازل عن حل هذه المشكلة ودعم أهلينا من المواطنين" مؤكدا أن هذه الملف يعد أولوية قصوى للجنة العلاقات الخارجية.

وأكد: "أساس عمل اللجنة هو الشأن الخارجي لكننا فى هذا الملف نعتبره أولوية لدعم المواطنين"، موجها الشكر لجميع نواب لجنة العلاقات الخارجية على جهودهم وسعيهم الحثيث على إنهاء هذه الأزمة الخاصة بمكاتب التصديقات".

وواصلت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، مناقشتها ملف "مكاتب التصديقات" التابعة لوزارة الخارجية، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة آخر التطورات التي حدثت فيما يخص مكاتب التصديقات في محافظتي الإسكندرية والبحيرة، كما تناقش آخر التطورات التي حدثت فيما يخص مكاتب التصديقات في محافظتي الدقهلية والبحر الأحمر.