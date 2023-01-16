شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى النواب" تؤجل اجتماعها بسبب عدم حضور ممثلى المالية والتنظيم والإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس اللجنة، تأجيل اجتماعها اليوم الذي كان مقررا لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة، وذلك بسبب ممثلي وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وكان من المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم، عشرة طلبات إحاطة بشأن "توقف الإجراءات التنفيذية لتفعيل المشروع القومي لتفعيل المشروع القومي لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية، والمنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم 115 لسنة 2011، وعدم تنفيذ القرار 3021 لسنة 2021 بتشكيل لجنة وزارية عليا تختص بدراسة الاستفادة من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، وكذلك العشرين الأوائل وتعيينهم بمؤسسات الدولة والجامعات الجديدة"، والمقدمة من النواب: إيلاريا سمير، هاني خضر، محمد عبدالسلام حجازي، محمد بهجت الصن، حاتم عبدالعزيز، نبيل عسكر، هالة أبو السعد، حسام المندوه الحسيني.

وانتهت اللجنة إلى تأجيل الاجتماع نظرا لعدم حضور ممثلي الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وممثلى وزارة المالية، رغم توجيه الدعوة لهم، على أن يتم رفع مذكرة بذلك إلى رئيس المجلس.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، ناقشت خلال اجتماعها أمس الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد الكرماوي، بشأن عمل عقود مكافأة شاملة للعاملين بنظام اليومية بشركة بتروجيت، وبمصنع تغليف السويس بالشركة، وخاصة بعد عملهم بالشركة لمده تصل إلى 7 سنوات.

وأشار النائب مقدم طلب الإحاطة إلى أن هُناك عدد 40 عاملا تم تحويل عقودهم من عقود يومية إلى عقود بمُكافأة شاملة وتُجدد، وهُناك عدد 12 عاملا تم إنهاء عقودهم، كذلك 23 عاملا قائمين على العمل بالفعل حتى الان، وطالب بتحويل عقود عدد 35 عاملا إلى عقود مُكافأة شاملة أسوة بالـ 40 السابقين.