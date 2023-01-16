شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية يشارك فى إعلان نتائج استطلاع الرأى حول تغطية وسائل الإعلام لـcop27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اليوم الكاتب الصحفي رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بالمجلس، في الويبينار الذي عقدته كلية الإعلام جامعة القاهرة لإعلان نتائج استطلاع الرأي حول تغطية وسائل الإعلام لمؤتمر قمة المناخ (كوب 27)، والذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي.

وخلال مشاركته قال النائب رامي جلال إن قضية تغير المناخ واحدة من أهم القضايا التي تشغل كل دول العالم التي استشعرت خطورتها، وبدأت في تبني الخطط لمواجهة آثار التغيرات المناخية والبيئية، وذلك من أجل تحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وهي أهداف أصيلة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أضاف جلال أن مؤتمر المناخ شهد إطلاق برنامج عمل جديد مدته خمس سنوات لتعزيز حلول تكنولوجيا المناخ في الدول النامية، والتي ستتأثر بشكل أكبر من الدول المتقدمة بتغيرات المناخ بالرغم من مساهمتها القليلة في انبعاثات الكربون، موضحًا أنه تم كذلك إطلاق برنامج عمل لتقليل الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن الاتفاق بأن تقوم الحكومات بإعادة النظر في أهداف 2030 وتعزيزها في خططها المناخية الوطنية بحلول نهاية عام 2023.

وأكد جلال أهمية دور الإعلام في مثل تلك المؤتمرات الدولية، مشيرًا إلى دور وسائل الإعلام المختلفة في بناء جسور التواصل الحضاري بين الثقافات والشعوب المتباينة، فضلًا عن دورها في صناعة الرأي العام وتكوين اتجاهات مختلف الشرائح الاجتماعية نحو القضايا المثارة، خاصة مثل قضية تأثيرات تغير المناخ التي يواجهها العالم أجمع.

وتوصلت نتائج استطلاع الرأي حول تغطية وسائل الإعلام لمؤتمر قمة المناخ إلى أن القضايا التي حرص أفراد العينة على متابعتها خلال المؤتمر هي ندرة المياه والجفاف، والسياسة الخضراء في العالم، والتمويل الذي تقدمه الدول الغنية للدول الفقيرة من أجل مواجهة التغيرات المناخية، والطاقة المتجددة وتحويل الطاقة، والحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى موضوعات تأثير المناخ على التنوع البيولوجي، ودور المجتمع المدني في المحافظة على البيئة، والحلول لبناء قدرة الزراعة والأنظمة الغذائية على مواجهة آثار تغير المناخ، ودور المرأة في التكيف المناخي، فضلًا عن موضوعات الحماية في المناطق الساحلية، وأساليب إزالة الكربون.

كما جاء تقييم أفراد العينة لجهود مصر في تنظيم مؤتمر المناخ كالتالي، ممتاز بنسبة 54.5، وجيد جدًا بنسبة 29.1، وجيد بنسبة 10.9، ومقبول بنسبة 3.6، كما شملت الوسائل الإعلامية التي تابعها الجمهور خلال القمة؛ مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 84.3، والمواقع الاخبارية الالكترونية بنسبة 75.6، والقنوات التلفزيونية بنسبة 73.8، والمواقع الالكترونية الخاصة بالجهات الرسمية بنسبة 68.9، والمحطات الإذاعية بنسبة بنسبة 49.4، والصحف بنسبة 47.1.