شكرا لقرائتكم خبر عن أتليتكو مدريد يقترب من التعاقد مع نجم المغرب بعد منافسة مع ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دخل نادي أتليتكو مدريد ونادي ليفربو صراع في التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا الإيطالي سفيان أمرابط خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

أتليتكو مدريد يقترب من ضم سفيان امرابط



وأصبح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا الإيطالي سفيان امرابط أقرب من الإنضمام إلى أتليتكو مدريد الإسباني.

وبات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا الإيطالي سفيان امرابط قريب من الإنضمام إلى نادي أتليتكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

سيميوني يبدي إعجابه بسفيان امرابط

وكان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد الإسباني سيميوني اشاد بلاعب نادي فيورنتينا الإيطالي ونجم المغرب سفيان امرابط خلال مشاركته مع المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم قطر 2022.

منتخب المغرب في كأس العالم



واستطاع المنتخب المغربي لكرة القدم أن يحصد المركز الرابع في بطولة كأس العالم قطر 2022 بمشاركة نجم المغرب سفيان امرابط.