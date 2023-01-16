السفير الكندي يعلق قبيل لقاء العراق الحاسم مع قطر

وقال غاليغان، في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، "مع انقشاع الضباب عن بغداد، انضممت إلى مشجعي كرة القدم العراقية في سباق إلى محافظة البصرة".

وأتم "كأس الخليج.. خليجي ٢٥ بصراوي".

ويلاعب العراق اليوم، نظيره القطري في الساعة الرابعة والربع مساءً على استاد جذع النخلة، ضمن نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي (25) المقامة في البصرة.