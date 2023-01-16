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انت الان تتابع خبر السفير الكندي يعلق قبيل لقاء العراق الحاسم مع قطر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444500-638094701673513569.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-16 | 13:48
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أعلن السفير الكندي لدى العراق، غريغوري غاليغان، اليوم الاثنين، انضمامه إلى مشجعي المنتخب العراقي في المباراة المرتقبة ضد قطر، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي.
وقال غاليغان، في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، "مع انقشاع الضباب عن بغداد، انضممت إلى مشجعي كرة القدم العراقية في سباق إلى محافظة البصرة".
وأتم "كأس الخليج.. خليجي ٢٥ بصراوي".
ويلاعب العراق اليوم، نظيره القطري في الساعة الرابعة والربع مساءً على استاد جذع النخلة، ضمن نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي (25) المقامة في البصرة.