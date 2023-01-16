انت الان تتابع خبر جوامع في صلاح الدين توجه دعوة قبيل مباراة نصف نهائي الخليج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أوصت جوامع في محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، سكنة المحافظة بعدم رمي العيارات النارية حال فاز المنتخب العراقي على نظيره القطري في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي.

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