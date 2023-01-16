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جوامع في صلاح الدين توجه دعوة قبيل مباراة نصف نهائي الخليج

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بغداد - ياسين صفوان - أوصت جوامع في محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، سكنة المحافظة بعدم رمي العيارات النارية حال فاز المنتخب العراقي على نظيره القطري في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي. https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444498-638094697469815983.jpg
خليجي 25

2023-01-16 | 13:26

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أوصت جوامع في محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، سكنة المحافظة بعدم رمي العيارات النارية حال فاز المنتخب العراقي على نظيره القطري في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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