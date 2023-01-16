شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يعلن تدشين أكبر منصة وحملة تدريبية لمتطوعى كيانات التحالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاستفادة بقدرات الشباب المصري الواعد فى تحقيق مستهدفات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الطموحة خلال 2023، ومضاعفة الخدمات والدعم المقدم للشرائح الأولى بالرعاية، وتزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتوابعها وآثارها، أعلن التحالف الوطني عن إطلاق أكبر منصة تدريبية لمتطوعي كيانات التحالف المختلفة بهدف رفع قدرات وامكانيات الشباب المتطوع.

وأوضح التحالف فى بيان له اليوم، أن منصة تدريب متطوعي التحالف وما تضمه من دورات تدريبية مكثفة، سوف تعمل على نشر قيم التطوع على أوسع نطاق ممكن لجذب شباب جدد فى مصاف متطوعي التحالف وإتاحة الفرص الواعدة لهم لخدمة وطنهم من خلال الارتقاء بالشرائح الأولى بالرعاية وتنفيذ مستهدفات التحالف فى خدمة أكثر من 30 مليون مواطن مصري فى مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة التى يعيشها العالم الآن.

كما أكد التحالف فى بيانه أن خطط استثمار قدرات وامكانيات متطوعيه تنطلق من انجازات حقيقية قدمها متطوعي التحالف خلال عام 2022 ، والتي تم استعراضها أمام الرئيس فى مؤتمر التحالف الوطني الأول مؤخرًا ومنها وصول عدد المتطوعين فى كيانات التحالف إلى 251 ألف شاب وفتاة بإجمالي 39 مليونا و200 ألف ساعة عمل وفرت انفاقًا ب56 مليون جنيه، وأن استهداف رفع قدرات المتطوعين وامكانياتهم التطوعية وترسيخ قيم التطوع لإفساح المجال لتطوع أعداد أكبر من الشباب كل ذلك سوف يتم فى أطر علمية مدروسة ووفق رؤي تنموية مستدامة.

وأشار التحالف إلى أن منصة التدريب وما يتبعها من دورات تدريبية مكثفة سوف تعمل على تدريب الشباب المستهدف على الدخول فى مجالات عمل تطوعي غير مسبوقة لتنفيذ مستهدفات التحالف فى محاور عمله المختلفة الطبية منها والتي تخص مجال الأمن الغذائي وتلك المعنية بخلق فرص عمل من خلال تمكين اقتصادي تنموي مستدام لعوائل الأسر الأولي بالرعاية.