شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أندية الدوري الإنجليزي تهدد استمرار نونو سانتو مع اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دخل البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، قائمة المرشحين لتدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي، بالفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة "الجارديان البريطانية"، أن فريق وست هام الإنجليزي، يطمح للتعاقد مع سانتو خلفًا للمدرب الحالي ديفيد مويس، الذي اقترب من الرحيل.

وتابعت: "النادي الإنجليزي بدأ البحث عن بديل لمويس، في ظل تراجع نتائج وست هام في البريميرليج، والقائمة تضم مدرب اتحاد جدة السعودي".

وأضافت: "قائمة المرشحين تضم سانتو ورافائيل بينيتيز بعد استبعاد فكرة ترشيح الثنائي ماوريسيو بوكيتينو وتوماس توخيل بسبب المقابل المادي الكبير".

ويحتل وست هام حاليًا أحد مراكز الهبوط، حيث يأتي في المركز الثامن عشر على لائحة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة من 19 مباراة، ولم يستطع الفوز إلا في أربع مباريات وتعادل في 3 بينما تلقى 12 هزيمة.

من ناحية أخرى، تصاعدت الانتقادات من جماهير اتحاد جدة الموجه للمدرب، بعد التراجع الملحوظ في مستوى الفريق خاصة بعد العودة من التوقف الطويل الذي تزامن مع مونديال قطر 2022.

ويحتل العميد المركز الثالث في دوري روشن السعودي بـ28 نقطة، خلف الهلال الثاني بـ29 والنصر المتصدر بـ30 نقطة، وهناك حالة من القلق بسبب مستوى الفريق.