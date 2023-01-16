16 يناير , 2023 مشهد عام في الصين (أ ف ب). ذكر التلفزيون الرسمي اليوم الاثنين أن شخصين لقيا حتفهما وفقد 12 آخرون بعد وقوع انفجار في مصفاة ومصنع للكيماويات بشمال شرق الصين. وقع الانفجار عند الساعة 3.13 ظهراً أمس الأحد في المصنع الواقع بمدينة بانجين بإقليم لياونينغ أثناء القيام بأعمال صيانة. وقال التلفزيون إن 30 شخصاً أصيبوا بجروح طفيفة وتمت السيطرة على الحريق.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخصين وفقدان 12 في انفجار بمصنع للكيماويات في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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