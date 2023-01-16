16 يناير , 2023
استقالة وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت.
أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت اليوم الاثنين أنها طلبت من المستشار أولاف شولتس إعفاءها من منصبها مع ازدياد الشكوك في قدرتها على إعادة الجيش الألماني إلى وضع لائق في ظل الحرب في أوكرانيا.
وقالت لامبريشت التي تنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس في بيان «طلبت اليوم من المستشار إقالتي من منصب وزير الدفاع الاتحادي».
يأتي قرار الاستقالة في الوقت الذي تتعرض فيه ألمانيا لضغوط للموافقة على زيادة الدعم العسكري الدولي لكييف فيما قوبلت القدرات الدفاعية الألمانية بالتشكيك بعد أن خرجت عدة دبابات مشاة من طراز «بوما» من الخدمة خلال مناورات عسكرية في الآونة الأخيرة.
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