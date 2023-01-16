شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على منحة بـ13 مليون دولار لدعم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الذي يهدف إلى إضافة مبلغ 13.050 مليون دولار إلى المشروع.

واستعرضت النائبة عبلة الألفى، عضو لجنة الشئون الصحية ومقررها فى الجلسة، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحة أنها تهدف الاتفاقية إلي دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر كفاءة وفاعلية واستدامة، ويتكون مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة من نشاطين وهما، نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر، والذي يضم ثلاثة مكونات تتمثل فى وسائل تغيير سلوكيات التواصل بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتدريب لتحسين مستوي تقديم الخدمات، والتخطيط القائم علي الأدلة واتخاذ القرار، ووضع السياسات، والنشاط الثاني هو نشاط المسح الديموغرافي والصحي في مصر 2018، من خلال جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه تحظى برامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية باهتمام الدولة تفعيلا للمادة 41 من الدستور، والتي تنص على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني، والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة، ومن منطلق حرص الحكومة المصرية على النهوض بمنظومة الأسرة والصحة الإنجابية والاستراتيجية القومية للسكان 2015/ 20130، وافقت على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعة المستهدفة، التي أقرها المجلس بجلسته المعقودة في 2018/7/3، والتي تهدف إلى دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، لجعله أكثر فاعلية واستدامة، وذلك من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية المدعمة، وكذا نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر، لجعله أكثر كفاءة واستمرارية أيضا، ونشاط المسح الديموغرافي والصحي في مصر 2018، والذي سيعمل على جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان، تمثل الأوضاع الحالية مقارنة بالأوضاع العالمية.

وأضاف "وحرصاً من القيادة السياسية على الارتقاء بمنظومة الصحة بمصر، قامت بالتفاوض على زيادة مبلغ الدفعة الأولى من المنحة من 6 ملايين دولار إلى 11 مليون و36 ألف دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 5 ملايين و36 ألف دولار أمريكي بموجـب التعديل الأول للاتفاقية المشار إليها في 2018/7/24، والتي أقرها المجلس بجلسته المعقودة في 2019/1/15، كما تم توقيع تعديل ثان لاتفاقية تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بإضافة مبلغ 10 ملايين و50 ألف دولار أمريكي في 2019/8/4، من أصل قيمة المنحة والمقدرة بنحو 29 مليون دولار أمريكي، وكذا تم توقيع تعديل ثالث لذات الاتفاقية يستهدف إتاحة مبلغ جديد للمشروع وهو 10 ملايين دولار أمريكي كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع، وبتاريخ 2021/9/29، تم توقيع التعديل الرابع للاتفاقية يستهدف إضافة مبلغ 18 مليون و50 ألف دولار أمريكي لمبلغ منحة المساعدة، ليصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، 49 مليون و136 ألف دولار أمريكي".

واستطرد: "واستكمالا للجهود المبذولة لتحسين المنظومة الصحية، فقد وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والذي يهدف إلى إضافة مبلغ(13,050) مليون دولار أمريكي لمبلغ منحة المساعدة ليصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الجانب الأمريكي في المشروع 62 مليون و186 ألف دولار، بهدف التركيز على الأنشطة في مجال الصحة والسكان لتعزيز برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامة من خلال جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة، وتحسين العادات الصحية المختارة، وزيادة معدلات التخطيط وصنع القرار وصياغة السياسات.