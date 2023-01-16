شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: "تحية خاصة للمتحدثين فى صميم الموضوعات المطروحة تحت القبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الاثنين، توجيه التحية لجميع أعضاء المجلس الذين تحدثوا في صميم الموضوعات المطروحة بجدول أعمال الجلسة، وشدد رئيس المجلس على ضرورة الالتزام بموضوع المناقشة وعدم الخروج عنها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول "إنك"، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018 .

وفي سياق متصل، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تأييدها لاتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول، والتي من شأنها دعم التنمية الشاملة وتوفير مصادر الطاقة سواء للسوق المحلي أو سعيا لتصديرها، لافتة إلي أن الاكتشافات الأخيرة أثبتت أن شمال سيناء منطقة واعدة في عمليات البحث وتحتاج لمزيد من الجهود.

كذلك ترى النائبة أية فوزي فتي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول لزيادة الإنتاجية من الزيت والغاز الطبيعي من خلال التوسع في عمليات البحث عن المواد البترولية بمختلف أنواعها واشكالها، الأمر الذي ظهرت ثمارة جليا خلال الفترة السابقة، لاسيما وسط تعدد مناطق التنقيب.

وأشارت البرلمانية إلي اكتشاف الغاز الذي أعلنته شركة إيني الإيطالية في بئر استكشاف نرجس -1 الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط، ليأتي في المرتبة الثانية بعد حقل ظهر.

وفي السياق ذاته، شدد النائب بهجت الصن، على أهمية إشراك الشركات المصرية في التنقيب بدلا من اللجوء إلي شراء حصة الشريك الأجنبي لاحقا بالدولار في ظل تحديات يواجهها الاقتصاد المصري، قائلاً: "المهندسين العاملين بالمشروعات القائمة بالأساس مصريين، غير أننا أخذنا خبره من الشركات الأجنبية التي كانت عامله في مصر الفترة السابقة".

يٌشار إلى أن الاتفاقية تأتي فى إطار تكثيف عمليات البحث والتنمية للزيت الخام والغاز لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى، وتوفير النقد الأجنبي لدعم خطط التنمية الاقتصادية، حيث تعد منطقة شمال سيناء البحرية أحد أهم المناطق البترولية فى مصر نظرا لارتفاع نسب النجاح التى تحققت بها خلال السنوات الماضية، والتى تعطى دلالة قوية على استمرار تحقيق المزيد من الاكتشافات لدعم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز.