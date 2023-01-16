شكرا لقرائتكم خبر عن تأييد برلمانى لاتفاقية البحث عن البترول بشمال سيناء: تحقق عائدا جيدا للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الاثنين، التأكيد علي أهمية مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول "إنك"، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018 ، الذي من شأنه زيادة كميات الانتاج من المواد البترولية بما يخفض حجم الاستيراد، وانعكاس ذلك علي توفير العملة الصعبة للدولة المصرية لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجه العالم.

من جانبه أثني النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على سياسات وزارة البترول في تشجيع البحث عن البترول بما يحقق احتياجات السوق المحلي وسعيا للتصدير، مشيراً إلي أن منطقة شمال سيناء واعدة بتروليا الأمر الذي ظهر جليا من خلال الاكتشافات السابقة ونسب النجاح المحققة فيها.

ولفت أبو هميلة، إلي المزايا التي تمنحها الاتفاقية للجانب المصري وفي مقدمتها مراقبة عمليات الانتاج والاستكشاف.

وخلال المناقشات، أكد النائب محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، سعادته بتقارير لجنة الطاقة والبيئة عن اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي فجميعها تحمل الخير لمصر، وللخزانة العامة، مشيراً إلي أن البحث عن البترول يمثل مورد كبير للدخل القومي.

وأكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على أهمية الاتفاق الذي يأتي في ظل الظروف الاقتصادية والتحديات التي تمر بها البلاد، داعيا الحكومة إلي تكثيف الاتفاقيات المماثله للتنقيب عن البترول أو الغاز الطبيعي، لاسيما واستهداف تحقيق القطاع زيادة العملة الصعبة للبلاد.

وشدد قرقر في كلمته على أهمية أن تضطلع شركات البترول بدورها في المشاركة المجتمعية وتوفير فرص العمل لأهل المنطقة، في المناطق محل البحث والتنقيب.

وفي السياق ذاته، طالب النائب سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء شركات البترول العاملة في سيناء بتشغيل ابناء المحافظة، معربا عن تأييد كافة عمليات البحث والتنقيب في سيناء تعزيزا للموارد البترولية وتعاون أبناء سيناء مع الشركات العاملة.

بدورها أشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، علي تحقيق الاتفاقية عائد جيد للدولة المصرية فضلا عما تحمله من إيجابيات كثيرة في مقدمتها منح ممثلي الهيئة المصرية للبترول حق الدخول إلي كافة أجزاء المنطقة ومراقبة العمليات الجارية، إلي جانب ضخ المقاول استثمارات جيدة مما يسهم في زيادة كميات الإنتاج من الزيت والبترول.

يٌشار إلي أن الاتفاقية تأتي فى اطار تكثيف عمليات البحث والتنمية للزيت الخام والغاز لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى وتوفير النقد الأجنبي لدعم خطط التنمية الاقتصادية حيث تعد منطقة شمال سيناء البحرية أحد أهم المناطق البترولية فى مصر نظرا لارتفاع نسب النجاح التى تحققت بها خلال السنوات الماضية والتى تعطى دلالة قوية على استمرار تحقيق المزيد من الاكتشافات لدعم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز.