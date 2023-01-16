برلمانيون: اتفاقية البحث عن البترول فى شمال سيناء رسالة أمل للشعب المصرى

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القاهرة - سامية سيد - أشاد أعضاء مجلس النواب، باتفاقية البحث عن البترول بشمال سيناء، مؤكدين أنها رسالة نجاح للدولة المصرية ورسالة أمل للشعب المصرى.

وقالت النائبة هناء فاروق،: "كلنا نتمنى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى البترول والغاز"، مشيرة إلى إنها تتمنى فى المستقبل القريب وجود شركات مصرية خالصة للتنقيب والبحث عن البترول.

وأشارت النائبة مرفت عازر، إلى أن الاتفاقية تحقق زيادة إنتاج فى الزيت الخام والبترول والبحث عن البترول، كما تحقق عائد جيد للدولة المصرية وتعطى مراقبة جيدة لموظفي الهيئة العامة للبترول باعطائهم الحق في الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل، والحق في مراقبة العمليات الجارية، وفحص كافة الأصول والسجلات في جميع والبيانات التي يحتفظ بها المقاول، وانتقال كل العينات والبيانات الفنية إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، وذلك بمجرد الانتهاء.

وقال النائب مجدى ملك، :"ما يحدث فى قطاع البترول رسالة أمل للدولة المصرية والشعب، تؤكد أننا قادرون على تخطى العقبات، إذا ما كانت هناك إرادة حقيقية، مضيفا مصر تمتك مقومات كثيرة نتمنى استغلالها حتى يعود العائد للدولة، مضيفا تحية للقيادة السياسية وقيادة البترول، مؤكدا أن الاتفاقية هى رسالة نجاح.

وقال النائب أحمد العرجاوى: أى عمل فى منطقة سيناء ندعمه بكل طاقة لأنه يحقق التنمية، ورسالة إلى العالم أجمع أن هذه سيناء التى كانت تحارب، الآن تنتج وهناك حقول تكتشف، مضيفا: "منطقة سيناء أصبحت مكدسة بالتنمية وننتظر المزيد فى الصناعة والزراعة"، وطالب النائب بدعم الصناعات التعدينية.

وأشارت النائبة جيهان البيومى، إلى أن خارطة مصر لن تتغير إلا بالصناعة، والتصنيع والبترول هو أهم محور أساسى للاقتصاد المصرى، وكلما زادت الاكتشافات البترولية كان ذلك دعم للصناعة.

وأشار النائب خالد طايع، إلى أن الاتفاقية تحقق للدولة المصرية عائدا جيدا، وإيجابيات منها ضخ المقاول استثمارات جديدة مما يعمل على زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز، والتي انخفضت عن احتياجات السوق المحلية خلال هذه الفترة.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة اليوم مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول "إنك"، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018.