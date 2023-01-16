نواب يثمنون منحة تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة والجيزة: تتفق مع جهود الدولة

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القاهرة - سامية سيد - أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بقرار رئيس جمهوريـة مصـر العربيـة رقـم 633 لسـنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربيـة والوكالة الفرنسية للتنميـة بشـأن برنامج تنميـة المناطق العشوائية ودعم التوظيف، الموقع في 10 أكتوبر 2022، بهدف تقديم منحة إضافية لا تتعد قيمتها 3 مليون يورو، والذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين.

وأشار النواب إلى أن هذه المنحة مهمة وتتوافق مع جهود الدولة لتطوير العشوائيات وتحسين الخدمات فى المناطق العشوائية.

وقالت النائبة غادة الضبع: أوافق على الاتفاقية، حيث إن جهاز تنمية المشروعات يقوم بدور كبير فى دعم المشروعات الصغيرة، ويحقق من خلال المنح مشروعات عديدة مثل الصرف الصحي وغيرها، ودعم الشباب والتوظيف.

بدوره، قال النائب إيهاب منصور: "هذه المنحة قيمتها 3 مليون يورو نوافق عليها لدعم المشروعات فى 4 مناطق فى القاهرة والجيزة، ويجب أن تكتمل حتى نستفيد بتلك المنح، فهل يوجد برنامج زمنى للتنفيذ أم لا، فهذه المنحة تتضمن توصيل الصرف الصحي والرصف للطرق وغيرها، وهو أمر مهم جدا فى هذه المناطق".

وأشار "منصور"، إلى أنه يجب أن يتم عمل خريطة لهذه المناطق بخصوص شبكة المرافق والطرق، ووضع خريطة وجدول زمنى للتطوير وتوصيل المرافق.

وعقب النائب محمد كمال مرعي: "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لا يتقاضى أى مبالغ مالية من الدولة المصرية، واللجنة طلبت وضع برنامج زمنى لتنفيذ المشروعات فى المناطق المستهدفة للمنحة فى محافظتى القاهرة والجيزة ويتم موافاة اللجنة به".

وتحدث النائبة مرفت مطر، مؤكدة أن هذه الاتفاقية مهمة جدا، ومخصصة لبرنامج النهوض بالمناطق العشوائية والتوظيف، وهذا أمر مهم جدا، لأنها ستهتم بإدخال مرافق مثل الصرف الصحي فى هذه المناطق وتوسعة الشوارع، وهوما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية دائما بالاهتمام بالمناطق العشوائية، حيث تضاف للمنحة السابقة وقيمتها 15 مليون يورو ليصبح المبلغ الإجمالى 18 مليون يورو.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تقديم منحة إضافية بمبلغ 3 ملايين يورو، لتنفيذ مشروعات إضافية بمناطق (ميت عقبة – أرض اللواء – الزاوية الحمراء – عزبة خير الله) وهي ذات المناطق المنصوص عليها في الاتفاقية، والمشروعات هي إحلال وتجديد وإعادة تأهيل وصيانة خطوط الصرف الصحي القديمة ومد خطوط صرف صحي جديدة، تطوير الشوارع الضيقة بالبلاط المتشابك، تسهيل حركة المشاة والتجارة الداخلية وتحسين الوضع البيئي والخدمات العامة المتعلقة بالصحة بشكل أساسي.

كما يهدف المشروع المقترح إلى خلق فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين والعمالة غير الماهرة ونصف الماهرة في مواقع مختارة في كل من محافظة القاهرة والجيزة ممثل في المناطق السابق ذكرها وذلك من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية باستخدام تقنيات كثيفة العمالة.