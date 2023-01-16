شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على منحة 3 ملايين يورو لتنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهوريـة مصـر العربيـة رقـم 633 لسـنة 2022 بشـأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربيـة والوكالة الفرنسية للتنميـة بشـأن برنامج تنميـة المناطق العشوائية ودعم التوظيف الموقع في 10 أكتوبر 2022 بهدف تقديم منحة إضافية لا تتعد قيمتها 3 ملايين يورو.

واستعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الطاقة والبيئة، والعلاقات الخارجية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن قرار رئيس جمهوريـة مصـر العربيـة رقـم 633 لسـنة 2022 بشـأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربيـة والوكالة الفرنسية للتنميـة بشـأن برنامج تنميـة المناطق العشوائية ودعم التوظيف الموقع في 10 أكتوبر 2022 بهدف تقديم منحة إضافية لا تتعد قيمتها 3 ملايين يورو.

وقال "مرعي"، إن هذه الاتفاقية تعد استكمال لاتفاق التمويل العربيـة والوكالة الفرنسية للتنميـة بشـأن برنامج تنميـة المناطق العشوائية ودعم التوظيف، بتقديم منحة إضافية لا تتجاوز 3 ملايين يورو، ليصبح إجماليها 18 مليون يورو.

وأشار "مرعي"، إلى أن هذه المنحة تخص دعم مناطق فى محافظتى القاهرة والجيزة، لتطوير مناطق عشوائية وإدخال صرف صحي ومرافق للنهوض بهذه المناطق، وذلك يتماشى مع توجهات الدولة وجهودها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على العشوائيات.

وتابع رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة: "هناك مناطق فى القاهرة والجيزة تم إدخال صرف صحي فيها، ويتم تطويرها، وهو اتجاه حميد يؤكد ثقة الدول المانحة فى اقتصادنا وفى القيادة السياسية".