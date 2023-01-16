انت الان تتابع خبر السوداني: العراقيون تمكنوا عبر الوحدة والتآزر من التغلب على داعش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين محمد عبد السلام والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء استعراض أهم التحديات التي تواجهها المجتمعات الإسلامية، وسبل تجاوزها عبر التكاتف والتواصل".وأكد السوداني، أن "العراقيين تمكنوا عبر الوحدة والتآزر من التغلب على هجمة داعش وما مثّلته من تهديد وهمجية. وبيّن أن استنكار خطاب التطرّف وعزله وإدانته من كل الهيآت والمؤسسات الفكرية والثقافية، سيسهم حتماً في محو آثار الإرهاب وإنهاء وجوده".