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اتحاد الكرة يعلن امتلاء ملعب البصرة الدولي بالجماهير

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444484-638094605179874206.jpg
خليجي 25

2023-01-16 | 11:02

اتحاد الكرة يعلن امتلاء ملعب البصرة الدولي بالجماهير

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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، امتلاء ملعب البصرة الدولي بالجماهير.
وذكر الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، "على جمهورنا المتواجد حول ملعب البصرة الدولي، أن يعود الى مواقع الشاشات العملاقة"، مبينا أن "الملعب امتلئ بالكامل ولا يوجد مقعد فارغ".

وشدد البيان، على "ضرورة مساهمة جميع الجماهير في نجاح البطولة، وعدم الضغط على مداخل الملعب وخلق وارباك للمنظمين".


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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