اتحاد الكرة يعلن امتلاء ملعب البصرة الدولي بالجماهير

وذكر الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، "على جمهورنا المتواجد حول ملعب البصرة الدولي، أن يعود الى مواقع الشاشات العملاقة"، مبينا أن "الملعب امتلئ بالكامل ولا يوجد مقعد فارغ".

وشدد البيان، على "ضرورة مساهمة جميع الجماهير في نجاح البطولة، وعدم الضغط على مداخل الملعب وخلق وارباك للمنظمين".

