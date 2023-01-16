انت الان تتابع خبر الحلبوسي والشوابكة يبحثان تحضيرات مؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، أن " الحلبوسي استقبل الأمينَ العام للاتحاد البرلماني العربي فايز علي الشوابكة".

وأضاف، ان "خلال اللقاء جرى، التباحث حول أعمال وتحضيرات المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، والذي تستضيفه العاصمة بغداد في 23 - 26 شباط المقبل".

