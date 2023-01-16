شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حقوق الإنسان بالنواب تبحث سبل التواصل مع برلمان الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد لجان مجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، وفي مقدمتها لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، التي تستضيف لقاء وزير الخارجية للشئون الأوروبية، لبحث سبل التواصل مع برلمان الاتحاد الأوروبي، وبصفة خاصة اللجان المعنية بملف حقوق الإنسان في كل من لجان المشرق المعنية بشئون الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، والمسئول عن ملف مصر ببرلمان الاتحاد الأوروبي.

ووضعت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، استعراض السياسة الخارجية المصرية في القارة الأفريقية، والتعرف على سبل تعظيم التعاون بين مصر وبلدان القارة الأفريقية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية، بدعوة السفير مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية.

فيما تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي، 7 طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب، وفي مقدمتها المقدم من النائبة هيام محمد الطباخ، بشأن إنشاء مدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة كفر الشيخ، وكذا المقدم من النائبة رحاب محمد موسي، بشأن سوء خدمة الانترنت في مصر وبطء الخدمة وتأثير ذلك على رقمنة الدولة، وعلى وجه الخصوص شارع عبدالعظيم الوزير والسيالة والعنانية والجواهرة والخياط بمحافظة دمياط.

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة سامية محمد توفيق، بشأن سرعة الانتهاء من تركيب شبكة التليفون في شارع الثورة بقرية محلة أبو على بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ومن النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن سوء خدمة الإنترنت في مصر وارتفاع تكلفتها، وما تقدمت به النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن عدم إمداد شبكة الإنترنت إلى كافة المناطق المحرومة بمحافظة البحر الأحمر.

كما يشهد اجتماع اللجنة مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن ضعف شبكة الإنترنت بقرى الوحدة المحلية بغداد والوحدة المحلية النجاح التابعة لمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة بسبب عدم وجود كبائن فايبر، ومن النائب محمد الطوخي القصبي، بشأن انعدام خدمة التليفونات الأرضية بعدة احياء بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، والنائبة سهام بشاي، بشأن تطوير البنية التحتية للإنترنت لمدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف.