شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 47 اقتراحا برغبة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلي الحكومة 47 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى، عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، وقد وافقت عليها اللجنة لاتخاذ اللازم بشأن ماجاء بها من توصيات، وتشمل الاقتراحات، رفع مستوى الخدمات والمرافق مثل رفع كفاءة وتأهيل الطريق من مزلقان الثلاجة بمدينة شبرا الخيمة حتى مدخل قرية كوم اشفين- مركز قليوب– محافظة القليوبية وعمل سور عازل من الجانبين بترعة السوهاجية- محافظة أسيوط وتسجيل أراضى الإصلاح الزراعى للأهالى الذين قاموا بدفع ثمنها كاملاً – محافظة كفر الشيخ، وتغطية ترعة سعيد بناحية جديدة الهالة مركز المنصورة- محافظة الدقهلية.

بالإضافة إلى إحلال وتجديد مبنى وحدة الغسيل الكلوى بمدينة القناطر الخيرية ونقل وحدة الغسيل الكلوى إلى الدور الثالث بمستشفى القناطر المركزى – محافظة القليوبية و سرعة إنهاء إجراءات الطرح والترسية- مستشفى فارسكور المركزى- محافظة دمياط و إنشاء قسم للأوعية الدموية بمستشفى المنزلة العام- محافظة الدقهلية و إنشاء بنك دم تخزينى- مستشفى الإبراهيمية المركزى- محافظة الشرقية وإستغلال قطعة أرض تابعة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى- محافظة المنيا، غير مستغلة وملحقة بمبنى العيادات في إقامة مبنى آخر يستوعب أعداد المرضى و إنشاء عيادة شاملة للتأمين الصحى بمنطقة التجمع- القاهرة الجديدة- محافظة القاهرة و إيجاد حلول لمشاكل التمريض مع زيادة عدد الأطباء وإنشاء حضانات تابعة للمستشفيات على مستوى الجمهورية و تخصيص قطعة أرض لصالح إنشاء مبنى للإدارة الصحية- مركز الغنايم- محافظة أسيوط و رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية البرث بمركز ومدينة رفح – محافظة شمال سيناء.

كما تتضمن الاقتراحات برغبة توفير سرير عمليات عظام بمستشفى كفر الدوار العام وإنشاء مستشفى عام بالمنطقة الممتدة بين حى المنيل وحى مصر القديمة وحتى منتصف حى المعصرة – محافظة القاهرة وزيادة مساحة الملعب الموجود بمركز شباب الزاوية الجديد بقرية الزاوية – مركز أسيوط – محافظة أسيوط و إحلال وتجديد مدرجات نادى بلقاس – محافظة الدقهلية و عمل عضويات مجانية بالأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية لطلاب المدارس والجامعات المتفوقين دراسيًا و إنشاء ملعب خماسى بقرية الطرفة بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء و إدراج وتطوير مركز شباب حمدى هلال بقرية جرين أم القتل على أرض تبرع مساحتها 18 قيراط منذ عام 1991- محافظة الفيوم و إنشاء مركز شباب جديد بمنطقة الفيروز بمدينة بورفؤاد – محافظة بورسعيد و إنشاء فرع للبنك الأهلى بمركز ومدينة تمى الأمديد على أرض مركز شباب تمى الأمديد – و تحسين وتوفيق أوضاع العمالة اليومية بشركة النيل للبترول بمحافظة أسيوط و استكمال توصيل الغاز الطبيعى بقرية شطب- مركز أسيوط-محافظة أسيوط بعد استكمال الإجراءات من هيئة الآثار و توصيل الغاز الطبيعى لمركز البدارى- محافظة أسيوط و إنشاء مركز تأهيل شامل في مدينتي طوخ، وقها مع وجود مكتب تأهيل اجتماعى في كل وحدة محلية داخل مركز طوخ- محافظة القليوبية و عمل مراكز لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة في محافظة الدقهلية و تحويل مؤسسة الحرية للرعاية التابعة لإدارة عين شمس الاجتماعية لخدمة ورعاية كبار السن بلا مأوى أو تحويلها إلى مؤسسة علاجية لمرضى الكلى- محافظة القاهرة و استثمار أزمة الطاقة فى أوروبا لجذب السائحين إلى مصر و ترميم وتطوير مسجد أحمد حسنين، الأثرى الكائن بشمال القاهرة – حى روض الفرج – محافظة القاهرة.

كما تتضمن الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب موضوعات مثل رفع كفاءة قصر ثقافة مركز ومدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء وبناء مقر دائم لبيت ثقافة قرية 30 يونيو مركز ومدينة بئر العبد – محافظة شمال سيناء و إنشاء وتطبيق (مشروع هيرجادا بايك)، على غرار (مشروع كايرو بايك) – محافظة البحر الأحمر و إقامة جناح مخصص لعرض آثار صا الحجر بمتحف طنطا – محافظة الغربية وإقامة متحف يضم آثار منطقة البهنسا الآثرية – محافظة المنيا وتركيب انترلوك فى شارعى (سيد عوض، النبراوى) من الوفاء والأمل بحى الهرم – محافظة الجيزة.

وصيانة طريق ميدوم السياحى بدءًا بالطريق الزراعى (أسوان / القاهرة) مرورًا بقرية ميدوم وصولاً إلى الطريق الصحراوى (القاهرة / أسيوط) و إنشاء مدرسة إبتدائية بقرية الخمسة- مركز تمى الأمديد- محافظة الدقهليةوإنشاء جناح للمدرسة الاعدادى داخل مدرسة نجع الشريفات الإبتدائية- مركز سوهاج- محافظة سوهاج و إنشاء مدرسة تعليم أساسى بقرية الشيخ فضل التابعة لمركز بنى مزار- محافظة المنيا و تطوير مدرستى التعليم الصناعى بمركزى (زفتى- السنطة)- محافظة الغربية و إنشاء مدرسة بمنطقة الوسية بالكيلو 21 (أليكس ويست)- محافظة الإسكندرية وإجراء التوسعات اللازمة للمدارس التابعة لإدارة المعصرة التعليمية- محافظة القاهرة و إنشاء جناح آخر بمدرسة الشهيد باسم العربي حمامه الإبتدائية بقرية المحلاوى- إدارة الجمالية التعليمية- محافظة الدقهلية و إنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء طابق ثالث علوى بمدرسة الشهيد على أحمد العربى بعزبة النشو- مركز ايتاى البارود- بالإضافة الى تحديث القسم الخاص بصناعة الأثاث في مدرسة الصنائع بمركز البدرشين- محافظة الجيزة و إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية متخصصة فى مجال صناعة البترول بمنطقة مسطرد – مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.