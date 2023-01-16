شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس فى نقاش موسع داخل "اقتصادية النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا لها اليوم الإثنين، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة، منها ما حققته الهيئة من إنجازات منذ بدء عملها في ضوء قرار إنشائها، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وكذلك خطة الهيئة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما يناقش اللقاء طبيعة وحجم التعاون والتكامل بين الهيئة وهيئة قناة السويس إلى جانب متابعة ما تم بشأن المشروعات التي تشرف عليها الهيئة، ومنها على سبيل المثال:

1. ما تم بشأن توسعات محطة قناة السويس لتداول الحاويات والمشروع اللوجيستي المتكامل، ومشروع محطة تحلية المياه بميناء السخنة، لما لذلك من بالغ الأثر على تسهيل حركة التجارة المحلية والدولية.

2. ما تم في المنطقة الصناعية لميناء شرق بورسعيد بشأن إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومراكز الخدمة اللوجستية.

3. وغير ذلك من المشروعات التي تشرف عليها الهيئة.

كما تعقد اللجنة اجتماع ثان لها لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد وذلك بعد ورود رأى مجلس الشيوخ.