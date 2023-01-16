شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مجلس النواب ينظر تعديلات الترخيص لوزير البترول بالتنقيب فى شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول "إنك"، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018، وتأتى تلك الاتفاقية بقانون فى إطار تكثيف عمليات البحث والتنمية للزيت الخام والغاز لتلبية اختياجات الاستهلاك المحلى، وتوفير النقد الأجنبى لدعم خطط التنمية الاقتصادية، حيث تعد منطقة شمال سيناء البحرية أحد أهم المناطق البترولية فى مصر نظرا لارتفاع نسب النجاح التى تحققت بها خلال السنوات الماضية، والتى تعطى دلالة قوية على استمرار تحقيق المزيد من الاكتشافات لدعم الاحتياطات، وزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز.

كما ينظر المجلس خلال الجلسة 47 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى، عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب وافقت عليها اللجنة، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإحالة تلك التقارير للحكومة لإتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات وتشمل الاقتراحات رفع مستوى الخدمات والمرافق بالطرق والمستشفيات مثل رفع كفاءة وتأهيل الطريق من مزلقان الثلاجة بمدينة شبرا الخيمة حتى مدخل قرية كوم اشفين- مركز قليوب– محافظة القليوبية، عمل سور عازل من الجانبين بترعة الصنهاجية- محافظة أسيوط و تسجيل أراضي الإصلاح الزراعي للأهالي الذين قاموا بدفع ثمنها كاملاً – محافظة كفر الشيخ، تغطية ترعة سعيد بناحية جديدة الهالة مركز المنصورة- محافظة الدقهلية، إحلال وتجديد مبنى وحدة الغسيل الكلوي بمدينة القناطر الخيرية ونقل وحدة الغسيل الكلوي إلى الدور الثالث بمستشفى القناطر المركزي – محافظة القليوبية، سرعة إنهاء إجراءات الطرح والترسية- مستشفى فارسكور المركزي- محافظة دمياط، إنشاء قسم للأوعية الدموية بمستشفى المنزلة العام- محافظة الدقهلية، إنشاء بنك دم تخزيني- مستشفى الإبراهيمية المركزي- محافظة الشرقية.

واستغلال قطعة أرض تابعة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي- محافظة المنيا غير مستغلة وملحقة بمبنى العيادات في إقامة مبنى آخر يستوعب أعداد المرضى، إنشاء عيادة شاملة للتأمين الصحي بمنطقة التجمع- القاهرة الجديدة- محافظة القاهرة، إيجاد حلول لمشاكل التمريض مع زيادة عدد الأطباء وإنشاء حضانات تابعة للمستشفيات على مستوى الجمهورية ،تخصيص قطعة أرض لصالح إنشاء مبنى للإدارة الصحية- مركز الغنايم- محافظة أسيوط ، رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية البرث بمركز ومدينة رفح – محافظة شمال سيناء.

كما تتضمن الاقتراحات برغبة توفير سرير عمليات عظام بمستشفى كفر الدوار العام- ، إنشاء مستشفى عام بالمنطقة الممتدة بين حي المنيل وحى مصر القديمة وحتى منتصف حي المعصرة – محافظة القاهرة ، زيادة مساحة الملعب الموجود بمركز شباب الزاوية الجديد بقرية الزاوية – مركز أسيوط – محافظة أسيوط ، إحلال وتجديد مدرجات نادى بلقاس – محافظة الدقهلية ، عمل عضويات مجانية بالأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية لطلاب المدارس والجامعات المتفوقين دراسيًا ، إنشاء ملعب خماسي بقرية الطرفة بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء ، إدراج وتطوير مركز شباب حمدي هلال بقرية جرين أم القتل على أرض تبرع مساحتها 18 قيراط منذ عام 1991- محافظة الفيوم ، إنشاء مركز شباب جديد بمنطقة الفيروز بمدينة بورفؤاد – محافظة بورسعيد ، إنشاء فرع للبنك الأهلى بمركز ومدينة تمى الأمديد على أرض مركز شباب تمى الأمديد – ، تحسين وتوفيق أوضاع العمالة اليومية بشركة النيل للبترول بمحافظة أسيوط و استكمال توصيل الغاز الطبيعي بقرية شطب- مركز أسيوط-محافظة أسيوط بعد استكمال الإجراءات من هيئة الآثار.

وتوصيل الغاز الطبيعى لمركز البدارى- محافظة أسيوط، إنشاء مركز تأهيل شامل في مدينتي طوخ، وقها مع وجود مكتب تأهيل اجتماعي في كل وحدة محلية داخل مركز طوخ- محافظة القليوبية، عمل مراكز لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة في محافظة الدقهلية ،تحويل مؤسسة الحرية للرعاية التابعة لإدارة عين شمس الاجتماعية لخدمة ورعاية كبار السن بلا مأوى أو تحويلها إلى مؤسسة علاجية لمرضى الكلى- محافظة القاهرة ، استثمار أزمة الطاقة فى أوروبا لجذب السائحين إلى مصر و ترميم ، تطوير مسجد أحمد حسنين، الأثري الكائن بشمال القاهرة – حى روض الفرج – محافظة القاهرة.

كما تتضمن الاقتراحات المقدمة من النواب موضوعات مثل رفع كفاءة قصر ثقافة مركز ومدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء وبناء مقر دائم لبيت ثقافة قرية 30 يونيو مركز ومدينة بئر العبد – محافظة شمال سيناء، إنشاء وتطبيق (مشروع هيرجادا بايك)، على غرار (مشروع كايروبايك) – محافظة البحر الأحمر وإقامة جناح مخصص لعرض آثار صان الحجر بمتحف طنطا – محافظة الغربية وإقامة متحف يضم آثار منطقة البهنسا الأثرية – محافظة المنيا ، تركيب انترلوك في شارعي (سيد عوض، النبراوى) من الوفاء والأمل بحى الهرم – محافظة الجيزة، وصيانة طريق ميدوم السياحى بدءًا بالطريق الزراعى (أسوان / القاهرة) مرورًا بقرية ميدوم وصولاً إلى الطريق الصحراوي (القاهرة/ أسيوط) و إنشاء مدرسة إبتدائية بقرية الخمسة- مركز تمى الأمديد- محافظة الدقهليةوإنشاء جناح للمدرسة الإعدادي داخل مدرسة نجع الشريفات الإبتدائية- مركز سوهاج- محافظة سوهاج و إنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية الشيخ فضل التابعة لمركز بنى مزار- محافظة المنيا وتطوير مدرستى التعليم الصناعي بمركزى (زفتى- السنطة)- محافظة الغربية وإنشاء مدرسة بمنطقة الوسية بالكيلو21 (أليكس ويست)- محافظة الإسكندرية وإجراء التوسعات اللازمة للمدارس التابعة لإدارة المعصرة التعليمية- محافظة القاهرة.

كما تشمل إنشاء جناح آخر بمدرسة الشهيد باسم العربي حمامه الابتدائية بقرية المحلاوى- إدارة الجمالية التعليمية- محافظة الدقهلية و إنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء طابق ثالث علوى بمدرسة الشهيد على أحمد العربي بعزبة النشو- مركز ايتاى البارود- بالإضافة الى تحديث القسم الخاص بصناعة الأثاث في مدرسة الصنائع بمركز البدرشين- محافظة الجيزة وإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية متخصصة في مجال صناعة البترول بمنطقة مسطرد – مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.