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زلزال بقوة 6 درجات يهز سومطرة الشمالية بإندونيسيا

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«المجلة» 0 تبليغ

16 يناير , 2023

زلزال (تعبيريّة).

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالاً بقوة 6 درجات هز مقاطعة سومطرة الشمالية في إندونيسيا يوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وأفاد المركز أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومتراً.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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