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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت دولة الإمارات "بشدة" التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة هيران وسط الصومال، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى.

الإمارات تدين "بشدة" التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة هيران وسط الصومال

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.

واستهدف تفجيران بسيارتين مفخختين، يوم السبت، نقطة تفتيش أمنية داخل المدينة، والآخر وقع خارج المدينة إثر فتح النار على السيارة الملغومة قبل وصول هدفها.

يأتي التفجيران بعد أسبوع من تنفيذ حركة الشباب هجمات انتحارية في مديرية محاس الواقعة في نفس المحافظة عبر سيارتين مفخختين راح ضحيتهما 70 شخصا على الأقل ما بين قتيل وجريح.