15 يناير , 2023 ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة في نيبال إلى 67 قتيلاً على الأقل (أ ف ب). أكدت الشرطة مقتل 67 شخصاً في تحطّم طائرة تحمل على متنها 72 شخصاً في نيبال الأحد. وصرح مسؤول الشرطة ايه كيه شيتري لوكالة فرانس برس، أنّ «31 (جثة) نقلت الى المستشفيات»، مضيفاً أنّه تمّ العثور على 36 جثة أخرى في موقع تحطّم الطائرة.

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