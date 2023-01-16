انت الان تتابع خبر مدرب سان جيرمان بعد السقوط بفخ التعادل: لم نخلق أي شيء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخسر باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي بهدف دون رد أمام مضيفه رين، في لقاء شهد لأول مرة منذ انتهاء كأس العالم 2022 في قطر مشاركة الثلاثي البرازيلي نيمار دا سيلفا والأرجنتيني ليونيل ميسي وكيليان مبابي معاً.وقال جالتييه في تصريحات للصحفيين بعد المباراة: "نحن محبطون للغاية بسبب الأداء الذي لعبنا به، لم نخلق أي شيء، والمواقف الجيدة لنا كانت قليلة للغاية".

وواصل: "لقد ركزنا على امتلاك الكرة، ولم نهدد مرمى رين بما يكفي لتحقيق الفوز".

باريس سان جيرمان لم يسدد إلا 8 مرات فقط على المرمى في أقل عدد تصويبات لحامل اللقب في البطولة المحلية هذا الموسم.

بالإضافة إلى ذلك فإن الخسارة ضد رين كانت الثالثة في آخر 4 زيارات للخصم في البطولة والثانية للفريق في 2023.



وعن أسباب الهزيمة وكيفية تجاوزها تحدث المدرب الفرنسي: "لن أتحدث عن القلق، ولكن يجب أن يكون هناك وعي، يمكننا إيجاد 1000 عذر، ولكن كأس العالم انتهت وحتى لو لم يتدرب الفريق لمدة 8 أسابيع فيجب أن نجد التماسك والرتم في المباريات".

وأقر مدرب باريس بأن: "الخطوط عليها أن تتواصل بصورة أفضل وأن نلعب كرة قدم أفضل مما قدمنا ضد رين، كنا نعلم أنها مباراة صعبة وقد كانت هكذا بالفعل".

واعترف جالتييه بأن حارس مرمى الفريق المنافس لم يبذل مجهوداً كبيراً في إشارة إلى قلة المحاولات على المرمى من قبل لاعبيه.

وسيسافر باريس سان جيرمان خلال الأسبوع الحالي إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة فريق مكون من نجوم النصر والهلال يقوده البرتغالي كريستيانو رونالدو في أول لقاء له بقميص العالمي.

ولكن مدرب باريس تجاهل ودية نجوم الهلال والنصر المقرر لها الخميس، في حديثه عن التحضير للفترة المقبلة بقوله: "سيكون أمامنا راحة 10 أيام للعمل، الدوري صعب للغاية وأنا غير معتاد على النظر لترتيب الجدول كل ما يشغلني هو الأداء وعلينا أن نعمل".

وتسببت الخسارة الثانية في 2023 لباريس في الدوري في تقليص الفارق بينه وبين ثاني الترتيب لينس إلى 3 نقاط فقط.

