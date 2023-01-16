انت الان تتابع خبر بسبب أوكرانيا.. توقف حركة السفن في مضيق البوسفور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صحف تركية، أن توقف حركة السفن في المضيق جاء لأسباب أمنية بعد جنوح السفينة.

وأضافت إن فرق الإنقاذ توجهت إلى مكان جنوح السفينة لتبدأ عمليات سحب السفينة الجانحة لعودة حركة السفن.

وكانت السلطات التركية، أعلنت الأسبوع الماضي، تعليق حركة مرور السفن عبر مضيق البوسفور، بسبب الضباب الكثيف في مدينة إسطنبول.



وأعلنت تركيا قبل أشهر اعتزامها رفع رسوم المرور عبر مضيق البوسفور والدردنيل خمس مرات وفقا للحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية مونترو.