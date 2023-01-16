شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الحكومة لإنشاء جهاز الملكية الفكرية على مائدة "تعليم النواب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويعقد الاجتماع بحضور هيئات مكاتب لجان الثقافة والإعلام والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

فى سياق متصل تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعا لها لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أماني أميل الشعولى، بشأن عدم وجود مهندسين في إدارة التخطيط العمراني والإدارات الهندسية بجميع مراكز محافظة الأقصر.

كما تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمان من النائبين باهي أمين مسعود، محمد بهجت، بشأن عدم إزالة التعارضات مع خطوط الجهد المتوسط – بمركز أرمنت، على الرغم من وجود التمويل اللازم وموافقة شركة الكهرباء.

وكذلك تناقش اللجنة فى اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت، بشأن عدم نقل تبعية جزيرة أرمنت الحيط من مجلس قروي المريس إلى مدينة أرمنت - محافظة الأقصر.