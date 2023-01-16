شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "خطة النواب" تناقش حساب ختامى ديوان عام وزارة النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعين لها اليوم الإثنين، الأول لمناقشة حساب ختامي موازنة (ديوان عام وزارة النقل – هيئة النقل العام بالقاهرة) للسنة المالية 2021/2022.

كما تناقش اللجنة فى اجتماعها الثانى حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2021/2022.

كما تعقد لجنة الصناعة بمجس النواب اجتماعين لها اليوم الإثنين، الأول لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن الضرر الواقع على مستثمري محافظة المنيا نتيجة لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 الخاص بإعادة تسعير الأراضي الصناعية.

والثانى لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام المندوه الحسيني، بشأن عدم وجود مصانع لإنتاج السماعات الطبية الخاصة بضعاف السمع ما يكبد الدولة استيرادها بملايين الدولارات.

فى سياق متصل تجتمع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب لاستعراض السياسة الخارجية المصرية في القارة الأفريقية، والتعرف على سبل تعظيم التعاون بين مصر وبلدان القارة الأفريقية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية، بدعوة السفير مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية.