روسيا تشيد بتحقيق أهداف هجماتها الصاروخية

ارتفعت حصيلة قتلى هجوم صاروخي روسي على مبنى سكني في مدينة دنيبرو جنوب شرق البلاد إلى 23، حسبما ذكرت الحكومة المحلية، بينما سارع عمال الإنقاذ لانتشال الناجين من تحت الأنقاض.

وعملت طواقم الطوارئ خلال الليل شديد البرودة في المبنى السكني متعدد الطوابق، والذي كان موقعًا لأسوأ الضحايا من جراء وابل من الضربات الروسية يوم السبت على المدن الأوكرانية.

وبينت وزارة الدفاع الروسية، التي أعلنت مسؤوليتها عن الضربات الصاروخية في أنحاء أوكرانيا، أنها حققت هدفها.

وقال بيان للوزارة على موقع تلغرام «لقد تحقق الهدف من الهجوم.. وإن صواريخ أطلقت على نظام القيادة والسيطرة العسكرية لأوكرانيا ومنشآت الطاقة ذات الصلة» ولم تذكر الهجوم على مبنى دنيبرو السكني.

انتهاء الهدوء

وأدت الهجمات، التي استهدفت أيضًا العاصمة كييف ومدينة خاركيف الشمالية الشرقية، إلى إنهاء فترة هدوء استمرت أسبوعين في ضربات موسكو الواسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة والمراكز الحضرية في أوكرانيا.

حيث أطلقت روسيا 33 صاروخ كروز، تم إسقاط 21 منها، وفقًا للجنرال فاليري زالوجني، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية.

استخدام الرافعة

وفي دنيبرو، استخدم العمال رافعة أثناء محاولتهم إنقاذ الأشخاص المحاصرين في الطوابق العليا من البرج السكني حيث كان يعيش حوالي 1700. وأشار بعض السكان للمساعدة بالأضواء على هواتفهم المحمولة. وذكرت حكومة مدينة دنيبرو أن 72 شخصا على الأقل أصيبوا وفقد 43 آخرون. وأضافت أنه تم إنقاذ 39 شخصا حتى الآن.

وانضم سكان دنيبرو إلى عمال الإنقاذ في مكان الحادث للمساعدة في إزالة الأنقاض. وجلب آخرون الطعام والملابس الدافئة لمن فقدوا منازلهم. القتال العنيف

وتأتي الهجمات الجوية الروسية المتجددة في الوقت الذي اندلع فيه قتال عنيف في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا، حيث زعم الجيش الروسي أنه يسيطر على بلدة سوليدار الصغيرة لتعدين الملح، لكن أوكرانيا تؤكد أن قواتها لا تزال تقاتل.

وإذا فازت القوات الروسية بالسيطرة الكاملة على سوليدار، فسيسمح لها ذلك بالاقتراب من مدينة باخموت الأكبر الذي احتدمت به المعركة منذ شهور، وتسببت في خسائر كبيرة في كلا الجانبين.

ومع اقتراب الحرب الطاحنة من 11 شهرًا، أعلنت بريطانيا أنها ستسلم دبابات إلى أوكرانيا، في أول تبرع بمثل هذه الأسلحة الثقيلة. على الرغم من أن التعهد بتقديم 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 يبدو متواضعًا، إلا أن المسؤولين الأوكرانيين يتوقعون أن يؤدي إلى المزيد من التبرعات من الدبابات من شركاء غربيين آخرين.

تفجيرات محكومة

من جهة أخرى، ذكرت السلطات في مولدوفا أن فرقًا متخصصة نفذت «تفجيرات محكومة» للمتفجرات التي تم اكتشافها في أجزاء من حطام الصواريخ التي عثر عليها مسؤولو الحدود في قرية شمالية بالقرب من حدود البلاد مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية في مولدوفا في بيان، إن تحقيقا في الموقع كشف عن نحو 80 كيلوغراما من المتفجرات في بقايا الصاروخ الذي تم اكتشافه يوم السبت في قرية لارغا بمنطقة بريسيني.

وإن فرق المتفجرات من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع نفذت في وقت لاحق التفجيرات التي تم التحكم فيها، ووسعت السلطات المنطقة الأمنية حول الأنقاض. إبلاغ السلطات

ولم تذكر الوزارة متى تم إطلاق الصاروخ أو من أطلقه، لكنها قالت إن مصدره «الهجمات الجوية الروسية على أوكرانيا» وأنه تم إبلاغ السلطات الأوكرانية.

وقالت وزارة الداخلية: «سيتم نقل جميع الأدلة المتراكمة كجزء من التحقيق الميداني، كما هو متفق عليه، إلى المدعين العامين المتخصصين».

وردت رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا جافريليتا على الحادث بإدانة الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا، وأعربت عن «سخطها لعدم احترام سيادة جمهورية مولدوفا» بعد «اجتياح مجالها الجوي مرة أخرى اليوم».

يعد ثالث حادث يثير القلق في مولدوفا.

في أواخر أكتوبر، سقط صاروخ روسي في بلدة نسلافتشا الحدودية.

في الشهر الماضي تم العثور على حطام صاروخ في بستان في بلدة أخرى قريبة من الحدود مع أوكرانيا.

في أواخر يونيو، تم ترشيح مولدوفا لعضوية الاتحاد الأوروبي في نفس يوم أوكرانيا