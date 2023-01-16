شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "الشيوخ" عن تنسيقية شباب الأحزاب: نشعر بنبض الشارع ونعبر عن كل الآراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نهى أحمد زكي أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك تطورات في كل مجالات الحياة بمصر، مشيرةً إلى أن التنسيقية أحد محاور التطور في الحياة السياسية، لأنها تجربة جديدة على المجتمع السياسى المصرى.

وأضافت نهى زكى، خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أنّ التنسيقية تمثل منصة للحوار بين أطياف سياسية مختلفة وأيدولوجيات مختلفة وتضم ممثلين عن أحزاب سياسية مختلفة ومستقلين سياسيين.

وتابعت أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الهدف من التنسيقية هو الوصول لنوع من فرز للأفكار وعصف ذهني والاستفادة من الاختلافات بين الأعضاء، لأن الاختلاف في حد ذاته ميزة، إذ يشهد تجميع لأفكار واتجاهات مختلفة وهو ما يسهل الحصول على منتجات أكثر ثراءً.

وأكدت، أن الشباب يتطلع إلى التغيير للأفضل وطموح بطبعه وهو ما ينتج عنه الخروج بأفكار ومبادرات ورؤى معينة وأعمال على الأرض إذ أن التنسيقية تشعر بنبض الشارع المصري، وهو ما يتم التعبير عنه في التنسيقية من خلال المنتديات المختلفة.