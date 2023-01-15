شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يستعد للتعاقد مع موهوب الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي للدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق والعودة إلى المنافسة مرة أخرى.

ليفربول يسعى للتعاقد مع روبن نيفيز

وكشفت تقارير صحفية بريطانية، على أن إدارة نادي ليفربول الانجليزي، تسعى للتعاقد مع روبن نيفيز، نجم خط وسط فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت التقارير الصحفية الواردة من صحيفة " ميرور " البريطانية، فإن ليفربول يخطط لضم نيفيز، الذي ينتهي عقده مع الذئاب في 2024.

وكانت تقارير قد زعمت بأن نيوكاسل يونايتد يرغب في ضم اللاعب، علمًا أن عدة أندية مهتمة بضمه أبرزها برشلونة وباريس سان جيرمان.

الجدير بالذكر أن نيفيز خاض مع وولفرهامبتون 234 مباراة بكل المسابقات وسجل 28 هدفًا وصنع 12.